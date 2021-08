Von wegen Revolution

Am 30. Juni 2021 feierte Mercedes-Benz Lkw die Weltpremiere seines batterieelektrischen E-Actros für den schweren Lastverkehr. Mit dem ersten elektrischen Serien-Lkw läutet Daimler eine neue Ära ein – von Revolution gar war die Rede. Bei den Beschäftigten und beim Betriebsrat kommt das nicht nur gut an, weil Daimler gleichzeitig die Lkw-Sparte als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen will. Der Konzern wird weiter aufgesplittet und in kleinen Einheiten der Konkurrenz des Weltmarktes ausgesetzt.

Mit den E-Motoren geht ohnehin ein Arbeitsplatzabbau einher, mit der Kapitalisierung an der Börse wird der Druck auf die Beschäftigten nochmals erhöht. Dabei ist die »Performance« gar nicht gut, was die Renditeerwartungen verschärft, falls der Börsengang überhaupt klappt.

Mit dem Manöver von Daimler-Chef Ola Källenius und den Vorstandsmitgliedern sind weitere riskante Überlegungen ...