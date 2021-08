Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Beiträge sind sicher Verfassungsgericht entscheidet zugunsten einer Erhöhung der Rundfunkabgabe David Maiwald Das Bundesverfassungsgericht hat die von Sachsen-Anhalt blockierte Erhöhung des Rundfunkbeitrags vorerst außer Kraft gesetzt. Die ausgebliebene Zustimmung zum entsprechenden Staatsvertrag habe die im Grundgesetz verankerte Rundfunkfreiheit verletzt, entschied die Kammer laut einer Mitteilung von Donnerstag. Das Gericht strich heraus, dass die Bedeutung des beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) in Zeiten »vermehrten komplexen Informationsaufkommens einerseits und von einseitigen Darstellungen, Filterblasen, Fake News, Deep Fakes andererseits« wachse. Die Bestimmungen des Medienänderungsstaatsvertrags gälten nun »mit der darin vorgesehenen Anpassung des Rundfunkbeitrags« rückwirkend vom 20. Juli dieses Jahres bis zum Inkrafttreten einer neuerlichen Regelung zur Finanzierung des ÖRR. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte den Gesetzentwurf im Dezember 2020 ...

