Keine Entwarnung

Die Schlagzeilen ließen aufhorchen: »Pressemärkte erholen sich von Coronakrise« verkündete zum Beispiel das Branchenmagazin New Business am 21. Juli. War etwa der unaufhaltsame Abwärtstrend der Auflagen gestoppt worden? Die Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) für das zweite Quartal 2021 könnten das nahelegen. Aber wie so oft lohnt sich ein zweiter Blick.

Die Gesamtzahl der verkauften Tageszeitungen hat zwischen April und Juni 2021 um 1,9 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, bei den Pu­blikumszeitschriften war es ein Minus von einem Prozent. Berücksichtigt man nur die voll bezahlten Exem­plare (Abo plus Kiosk), dann ist die Zeitungsauflage um 2,5 Prozent geschrumpft, bei den Magazinen hat es jedoch einen Zuwachs um 2,1 Prozent gegeben. Diese Zahlen sind besser als die der Vorjahre, in denen Verluste zwischen vier und sieben Prozent die Regel waren. Ist das aber schon der Beleg für eine Trendwende?

D...