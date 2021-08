Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Wir wollen diskutieren: Wie können wir uns organisieren?« Auftakt des globalisierungskritischen Filmfestivals »GlobaLE« in Leipzig. Ein Gespräch mit Mike Nagler Gitta Düperthal Vom 5. August bis zum 3. November findet die Leipziger GlobaLE statt. Was ist das Besondere an dem globalisierungskritischen Filmfestival? Viele Festivals finden eine Woche lang oder über ein Wochenende statt, bei der 17. GlobaLe laufen hingegen etwa 30 Filme über einen Zeitraum von Monaten. Wir wollen nicht nur das filmaffine Publikum erreichen, sondern mit Menschen in ihren Wohnvierteln über unsere Filme ins Gespräch kommen. Im Sommer sind wir in Parks und auf öffentlichen Plätzen, unser erster Film läuft zum Beispiel auf einer Wiese zwischen Plattenbauten im Leipziger Stadtteil Grünau. Der Eintritt ist frei, damit jeder teilnehmen kann. Wir wollen mit Filmen nicht nur zeigen, wie schlecht alles ist, sondern gemeinsam Handlungsperspektiven erörtern, um eine bessere Welt zu schaffen. Gibt es unterhaltsame Filme, oder geht es hauptsächlich um ernste Themen? Das eine muss das andere nicht ausschließen. Unser Eröffnungsfilm am heutigen Donnerstag »Sorry we ­mi...

Artikel-Länge: 3974 Zeichen

