Kein »Abenteurertum« am Golf

Iran hat westliche Vorwürfe und Gerüchte, hinter mehreren Angriffen auf die Schiffahrt in der Region zu stehen, erneut zurückgewiesen. Der Sprecher der iranischen Streitkräfte sagte am Dienstag, die Berichte über angebliche Zwischenfälle in Gewässern vor seiner Küste seien »eine Art psychologische Kriegführung« und sollten »die Bühne für eine neue Runde des Abenteurertums vorbereiten«.

Mit diesem Kommentar bezog sich Brigadegeneral Abolfazl Schekartschi auf Vorgänge vom selben Tag. Zunächst hatte eine Dienststelle der britischen Kriegsmarine, die United Kingdom Marine Trade Operations (UKMTO), ohne weitere Angaben gemeldet, vier im Golf von Oman fahrende Frachter oder Tanker hätten per Funk den Ausfall ihrer Steuerung mitgeteilt. Kurz darauf aktualisierte die UKMTO die Zahl der betroffenen Schiffe auf sechs. Das stark frequentierte Seegebiet liegt östlich der Meerenge von Hormus, zwischen dem Iran im Norden und dem Oman sowie den Vereinigten Arabischen Emi...