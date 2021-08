Nun eine sozialistische Bewegung

Am Wochenende hat in der ghanaischen Stadt Winneba der erste Kongress des Socialist Movement of Ghana (Sozialistische Bewegung Ghanas, SMG) stattgefunden. Mehr als 100 Delegierte aus allen Landesteilen und eine große Zahl internationaler Verbündeter feierten einen für die westafrikanische Linke wichtigen Moment – die Umwandlung des SMG-Vorläufers Socialist Forum of Ghana (Sozialistisches Forum ­Ghanas, SFG) zum »Movement«. Der frühere SFG- und jetzige SMG-Generalsekretär Kwesi Pratt erklärte: »Der Übergang vom Forum zur Bewegung war eine Notwendigkeit. Es bedeutete, das neue Szenario anzuerkennen, in dem wir als Organisation leben. Wir haben uns vom Kampf der Ideen zum Zentrum der Mobilisierung der ghanaischen Arbeiterklasse entwickelt.«

In den vergangenen Jahren ist die Mitgliederzahl des SFG exponentiell gewachsen, die Organisation konnte sich in 24 der 29 Territorien des Landes etablieren. Pratt erinnerte daran, wie das SFG seit seiner Gründung durch vi...