Den Ball beschmutzt man nicht

Einen wunderschönen guten Morgen! Kaum hatte Mexikos Nationaltrainer Gerardo Daniel »Tata« Martino mit seiner Auswahl am Sonntag (Montag, MESZ) das Finale des 26. Concacaf Gold Cup gegen die USA verloren, fielen die schlechtgelaunten Tintenpisser der argentinischen Presse über ihn her wie hungrige Wölfe, die sich an frischem Aas laben. Er hatte es schon wieder getan, so die einhellige Meinung, ein Finale verloren, und das auch noch gegen die USA.

Ziemlich heuchlerisch, die Monopolmedien der Silberländer waren mit den USA immer im Bett, aber sie sind halt so gestrickt – wenn man irgendwie nach unten treten kann, lassen sie sich nie lange bitten. Diego Armando Mara­dona bemerkte Anfang des Jahrtausends etwas vereinfachend, die Argentinier seien »alle Stieffellecker der Yanquees«. Konkret meinte er genau die Medien, von denen ich spreche. Sie haben ihr Geld immer zu einem Teil mit Propaganda gegen Maradona gemacht, alles, was dunkle Haut hat, ist ihnen suspek...