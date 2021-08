So ein Sommer kommt nicht wieder

Am Gulfhof Dat Achterenn in Holtland, Ostfriesland, herrscht am Samstag, dem 10. Juli, geschäftiges Treiben. Schließlich kommt das Otto-Groote-Ensemble aus der Gegend. Groote wohnt mittlerweile in Bremen.

»Ik bün tohuus in’t blaue Lücht van d’ Nörden« singen und spielen Songschreiber Otto Groote, Leadgitarrist und Begleitvokalist Matthias Meulcher und Bassgitarrist Ralf Strotmann im Song »lesmeerwellen«: Sie singen auf platt, und nicht nur der weiße Schwan aus dem Lied, sondern 70 Leute in einem Gulfhof in Ostfriesland fliegen gerade mit, »an d’ Noordmeerstrand«. Country, Folk und Bluegrass spürt man in ihrem Spiel. Es klingt warm und ­lässig, und Grootes Gesang, unprätentiös und souverän, erinnert in manchen Momenten an einen anderen, bekannten Wahlfriesen: Hannes Wader.

Erst recht unprätentiös und souverän ist dann der Gast des Abends: Ralph Schüller aus Leipzi...