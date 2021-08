Braun, Kubitschek

Herrlich, wie Nachbarin Pfeiffer auf dem Hinterhof in Prenzlauer Berg ihren (von Wolfgang Kohlhaase verfassten) Tiraden im Defa-Kultfilm »Solo Sunny« (Konrad Wolf, Wolfgang Kohlhaase, 1980) freien Lauf ließ! Volkstümliche Figuren hat Ursula Braun immer überzeugend gegeben, mit Renate Krößner schon zuvor in der Friedrich-Wolf-Adaption »Cyankali« (Jurij Kramer, 1977), als sie deren Mutter spielte. Die Berlinerin hatte bei der großen Lucie Höflich Schauspielunterricht genommen, und in der Spielzeit 1940/41 debütierte sie gleichzeitig mit Herbert Köfer am Stadttheater im schlesischen Brieg. Nach anderen Stationen holte sie Fritz Wisten ins Ensemble der Berliner Volksbühne, dem sie 30 Jahre lang treu blieb, bis zu ihrem zu frühen Tod 1984. In Berlin spielte sie große Rollen – unvergesslich 1975 ihre komödiantische Smeraldina in Carlo Gozzis »Das schöne grüne Vögelchen«. Zum Film holte sie Martin Hellberg 1955, als er sie in seiner Adap...