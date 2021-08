Mitschuld am Journalistenmord

Normalerweise ist es um Malta eher ruhig. Doch am 16. Oktober 2017 geriet das kleine Land im Mittelmeer in die Schlagzeilen: Eine Autobombe tötete die unerschrockene Journalistin Daphne Caruana Galizia. Eine Untersuchungskommission gibt nun auch der Regierung in Valletta eine erhebliche Mitschuld an dem Mord.

»Der Staat sollte die Verantwortung für das Attentat übernehmen«, zitierte die Onlineausgabe der Times of Malta aus dem am Donnerstag veröffentlichten 437seitigen Bericht. In den knapp sieben Jahren der sozialdemokratischen Regierung von Joseph Muscat habe sich vom Amtssitz des Premierministers eine »Atmosphäre der Straflosigkeit« breitgemacht, die »sich dann auf andere Institutionen wie die Polizei und Aufsichtsbehörden« ausgeweitet und »zu einem Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit« geführt habe.

Mehrere Regierungsbeamte und Vertreter von Großunternehmen hätten laut Bericht ein enges Verhältnis gehabt. Lukrative Staatsaufträge seien an Richtlinien v...