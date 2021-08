SOS Karibik

Klimaalarm im Inselparadies

Die Reportage begleitet einige Aktivisten. In Belize forstet das Team von »Fragments of Hope« das Korallenriff auf, junge Menschen von »All Hands and Hearts« reisen nach Dominica, um beim Wiederaufbau mitzuhelfen. Und in Curaçao ist der stolze Flamingo Bob, der Botschafter der Wildtiere, im Einsatz.

Phoenix, 18.30 Uhr

Der geheime Flugplatz – Großenhain

Deutsche Geschichte der vergangenen 100 Jahre ist hier versammelt wie unter einem Brennglas: Hier lernt der »Rote Baron«, Manfred von Richthofen, im Ersten Weltkrieg das Fliegen, hier baut die faschistische Wehrmacht in den 1930er Jahren gigantische Flugzeughallen. Die Reste alter sowjetischer Düsenjäger sind immer noch zu sehen. Ein Anblick, der zu DDR-Zeiten absolut geheim war. Die Stadt in Sachsen hat mittlerweile große Pläne zur Ansiedlung von Industrie.

MDR, 21.00 Uhr

Im Fadenkreuz der Machthaber

Angriff auf die Zivilgesellschaft

Hier wird einiges zusammengerührt, mal se...