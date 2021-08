Stadtnatur

In Berlin entdeckt man die Natur in der Stadt. Der Ökologe Josef Reichholf fand bereits vor Jahren, dass die Dörfer sich der Natur verschließen und die Städte sich ihr öffnen. Gemeint waren mit »Natur« all jene Pflanzen und Tiere, die sich quasi in die Stadt trauen, bei den Tieren etwa Wildschweine, Füchse, Waschbären, Falken. Und dann dort eine Art »Duldungsstatus« bekommen, aber im Bestand von den Stadtjägern »reguliert« werden.

Nun mehrt sich auch die Beschäftigung der anderen Künste damit. Genannt seien die »Urania«-Reihe »Stadt-Natur. Berlin ökologisch denken«, das Magazin 36 der Bundeskulturstiftung »Cohabitation« und die mit »Stadterkundungen« verbundene Veranstaltung der Zeitschrift Arch + mit dem Titel »Cohabitation: Manifest für Solidarität von Tieren und Menschen im Stadtraum«. Deren diesjährige Ausstellung gliederte sich in die Bereiche »Anthropocity«, »Ecocity« und »Zoopolis«. In einem der Texte erklärte der Wiener Ökophilosoph Fahir Amin: »Co...