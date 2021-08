Flugpersonal zahlt die Zeche

Hält die Ehe zwischen der französischen Air France und der niederländischen KLM? Die Niederländer sind höchst unzufrieden, weil sie glauben, KLM verdient das Geld, das die Franzosen mit vollen Händen ausgeben. Für das zweite Quartal musste der Konzern am Freitag erneut einen Nettoverlust von 1,49 Milliarden Euro bekanntgeben – und hofft jetzt auf Regen.

»Das schlechte Wetter in den Niederlanden und Frankreich wird positive Auswirkungen auf die Anzahl der Buchungen bei Flugreisen haben«, freute sich Steven Zaat, der Finanzchef von Air France-KLM, am Freitag laut Tageszeitung Het Parool. »Die Begeisterung ist groß: Falls die Leute reisen können, werden sie reisen. Aber wir sind noch weit vom Niveau von 2019 entfernt.« Im Juli habe die Kapazität, verglichen mit 2019, nur 60 Prozent betragen. »Dank der Lockerung der Reisebeschränkungen in mehreren Schlüsselregionen kam es im zweiten Quartal 2021 zu ersten Anzeichen der lang ersehnten Erholung«, sieht der Vorst...