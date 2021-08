Neoliberale Bahnreform

Es ist ein breitangelegter Vorstoß: Sieben Organisationen und Verbände wollen den »Verkehrsträger Schiene« stärken. Wie? Mittels einer »grundlegenden Reform«, gewissermaßen einer »Bahnreform 2.0«, wie das »Bündnis im Schienenverkehr« am Montag in einem gemeinsamen Statement mitteilte. Kooperationspartner sind dabei unter anderem die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), der Fahrgastverband »Pro Bahn«, das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Verbände mit Gewicht also.

Ihre Kernaussage lautet: »Aktiver Klimaschutz im Verkehrsbereich könne nur durch eine echte Verkehrsverlagerung auf die Schiene als ein Bestandteil der Mobilitätswende gelingen.« Dafür brauche es den Aus- und Neubau sowie die Modernisierung der Schieneninfrastruktur. Und den sogenannten Deutschlandtakt – konkret: ein Konzept für einen bundesweit abgestimmten Takt, mit dem ein Zielfahrplan für den Schienenpersonennah- und -fernverkehr aufges...