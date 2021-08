Polens zweite Front: Warschau gegen EU-Gerichte

Es ist ruhiger geworden im Streit um Polens Rechtsstaatlichkeit. Zuletzt aber hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in Luxemburg der Warschauer Regierung einen neuen Fehdehandschuh hingeworfen. Er erklärte in einem Beschluss, der von der PiS eingeführte Disziplinarsenat beim Obersten Gerichtshof sei nicht unabhängig besetzt worden und daher kein Gericht im Sinne des EU-Rechts. Hintergrund der Entscheidung ist, dass dieser Disziplinarsenat erst 2017 – während der ersten Regierungsperiode der PiS – gebildet und zwangsläufig alle dort amtierenden Richterinnen und Richter von den hierfür – wiederum durch die PiS – geschaffenen Gremien ernannt wurden. Vor allem der für diese Ernennungen zuständige Landesjustizrat gilt bei Kritikern als Mittel, über das die Regierungspartei ihre Kontrolle über die Richterschaft verstärken will.

Praktische Konsequenz des EuGH-Beschlusses ist, dass Entscheidungen des Disziplinarsenats aus EU-Sicht keine Bindungswirkung...