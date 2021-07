»Außenpolitik der Unabhängigkeit«

US-Außenminister Lloyd Austin hat am Donnerstag seinen zweitägigen Besuch in Vietnam beendet. Eingeladen hatte ihn der vietnamesische Verteidigungsminister Phan Van Giang. Es war der erste Besuch eines hochrangigen Mitglieds der Regierung von US-Präsident Joseph Biden in dem Land.

Vordergründig ging es insbesondere um die Zusammenarbeit bei der Beseitigung von Kriegsfolgen – vor allem die Dioxinentgiftung auf dem ehemaligen US-Luftwaffenstützpunkt Bien Hoa und an anderen Orten – sowie die Strafverfolgung auf See (»Piraterie«), die bereits 2011 in einem »Memorandum of Understanding« den Ressorts der Verteidigungsminister übertragen wurden.

Austin wurde von Staatspräsident Nguyen Xuan Phuc und Premier Pham Minh Chinh empfangen. Im Gegensatz zu westlichen Medien, die ausschließlich von einer militärischen Zusammenarbeit berichteten, betonte der vietnamesische Premier laut der Nachrichtenagentur VNA, der Schwerpunkt der Kooperation liege in den »Bereichen Han...