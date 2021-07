Leider ziemlich egal

Und noch mehr Fußball … Nach den Europameisterschaften der Herren und U-21-Junioren, der Copa América in Südamerika und dem Gold Cup in Nord- und Mittelamerika steht bei den Herren bereits das fünfte Fußballturnier in dieser kurzweiligen Sommerpause auf dem Programm: das olympische Turnier. Mit dem wohl am wenigsten beachteten Herrenfußballwettkampf schließt sich der Kreis. Mit dabei: Pleiten in der Akquise, ein Heiratsantrag, eine handvoll Topstars, eine ungewisse und eine sichere Zukunft.

Kein Anschluss unter dieser Nummer

100. So viele Spieler stellte Stefan Kuntz in seinen theoretischen Deutschland-Kader für die Olympiateilnahme auf. Dabei musste sich der U-21- und Olympiaauswahltrainer in Personalunion natürlich an dem Spielermaterial bedienen, das Lust hatte, noch ein weiteres Turnier zu spielen. Außerdem muss bei den Herren immer ein Kader aus Junioren aufgestellt werden, der von drei Spielern über 23 verstärkt werden darf. So klingelte Kuntz bei 100...