Anderer Leute Schmerz

Es regnet, und ich bin an der Nordsee. Beste Voraussetzungen, um an Jackie Leven zu erinnern, diesen in jeder Beziehung Larger-than-life-Songwriter aus Schottland, der vor fast zehn Jahren mit 61 starb – am verdammten Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Er liebte den Regen und das Meer, und wenn beides zusammen einen passenden Anlass ergab, den Tag im Pub zu verschwenden, um so besser. Leven liebte die Menschen und kannte den Schmerz. Der Schmerz, Bars, Regen und das Meer bilden, poetisch veredelt, die Eckpfeiler der melancholischen Geschichten und Porträts in seinen Songs.

»Standing in Another Man’s Rain« heißt einer dieser Songs, in ihm wimmelt es von verletzten Frauen, von verständnislosen oder unverstandenen Männern. Der »rain« im Song bezeichnet eine kaum fassbare existentielle Verlorenheit, die notdürftig mit »ice-cold beer« in »Hamburg« und »some more French wine« in einem »train from Oslo to Bergen« betäubt wird. Er reimt sich auf »North Sea pain«.

»Manchmal g...