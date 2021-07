Einwanderer zahlen drauf

Menschen aus Einwandererfamilien zahlen in der Schweiz mehr Miete als solche ohne Migrationshintergrund. Dies geht aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) in Neuenburg hervor. Demnach betrug der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter 2019 17,20 Schweizer Franken für Einwanderer, während Schweizer ohne Migrationshintergrund mit 15,60 rund zehn Prozent weniger bezahlten.

Da Personen aus Einwandererfamilien in der Regel weniger verdienten, kompensierten sie die überhöhten Mietpreise durch weniger Wohnraum: Sie beanspr...