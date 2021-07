Porzellanhändler des Tages: Nikola Gruevski

Dass Flüchtlinge kein süßes Leben haben, weiß jeder, der nicht gerade AfD oder ähnliches wählt. Ausnahmen bestätigen gelegentlich die Regel: zum Beispiel in der Geschichte des (nord-)mazedonischen Exregierungschefs Nikola Gruevski. Dem gelang es schon Ende 2018 unter filmreifen Umständen, sich vor einer drohenden Haftstrafe wegen Korruption in – ausgerechnet – das notorisch flüchtlingsfeindliche Ungarn abzusetzen. Und mehr als das – er tat dies offenbar mit Hilfe von Diplomaten der ungarischen Botschaft in Tirana, die ihn im CD-beschilderten Auto über Montenegro ...