Hanoi startet Massenimpfungen

Am Mittwoch hat die Stadtverwaltung von Hanoi mit Massenimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Im Bezirk Hoan Kiem, der zu normalen Zeiten von Touristen überschwemmt wird, sollen nun an sieben Impfstellen rund 4.000 Dosen pro Tag verabreicht werden. Zuerst geimpft werden die Beschäftigten in wichtigen Dienststellen der öffentlichen Verwaltung sowie die Arbeiter in den Industriegebieten von Hanoi. Die Impfaktion läuft von Juli bis April nächsten Jahres und betrifft 5,1 Millionen Einwohner zwischen 18 und 65 Jahren. Derzeit werden in Vietnam vor allem die Impfstoffe von Astra-Zeneca, Moderna und »Sputnik V« verabreicht.

Lange Zeit hatten die Regierung und auch die Bevölkerung des Landes angenommen, die Pandemie im Griff zu haben. Anfang Mai lag die Gesamtzahl aller nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen bei gerade einmal 3.000. Ab Ende Juni stieg die Zahl dann dramatisch an und durchbrach letzte Woche die Marke von 100.000 registrierten Inf...