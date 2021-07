Skandalprozess im Vatikan

Im Vatikan ist am Dienstag ein Skandalprozess ohnegleichen eröffnet worden. Es geht um zweifelhafte Immobiliengeschäfte in Höhe von Hunderten Millionen Euro, bei denen der Kirchenstaat sich bereichern wollte, aber von gewieften Gaunern über den Tisch gezogen wurde. Mit Kardinal Giovanni Angelo Becciu, der bei dem dubiosen Unternehmen Regie führte, steht erstmals auch ein Kirchenoberer dieses Ranges vor einem vatikanischen Gericht.

Becciu leitete bis zu seiner Entlassung im September das »Substitut für die Allgemeinen Angelegenheiten des Staatssekretariats«, in seiner Machtfülle mit dem deutschen Kanzleramt vergleichbar, was ihn zur Nummer drei in der Hierarchie des Kurienstaates machte. Ihm werden unter anderem Veruntreuung, Geldwäsche, Betrug und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Während sich die meisten Angeklagten durch ihre Anwälte vertreten lassen, erschien Becciu persönlich vor Gericht. »Der Kardinal ist überzeugt, seine Unschuld beweisen zu können«, erklä...