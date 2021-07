Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vergiftetes Angebot Tarifeinheitsgesetz: Lokführergewerkschaft wirft Deutscher Bahn Täuschung vor Oliver Rast Der Clinch geht weiter. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hält von Offerten der Deutschen Bahn (DB) bekanntlich wenig. Am Donnerstag lehnte ihr Bundesvorsitzender Claus Weselsky moderierte Gespräche mit der DB und der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ab. Der Bahnkonzern hatte vor zwei Wochen vorgeschlagen, gemeinsam ein »geordnetes Nebeneinander« der beiden Belegschaftsorganisationen im Trilog zu verhandeln. Die GDL wies nun das Angebot als »unaufrichtig« zurück. Der Wille zur Tarifpluralität bei der DB sei nur vorgeschoben, es handele sich, so Weselsky, »um die x-te Neuauflage der sattsam bekannten Taktik ›Tarnen, Tricksen, Täuschen‹«. Mehr noch, die Konzernspitze wolle die GDL mittels Einschränkung der Geltungsbereiche ihrer Tarifverträge »eliminieren«. Der Hintergrund der Kontroverse: das sogenannte Tarif...

