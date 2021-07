Königreich in Erklärungsnot

Die marokkanische Justiz fährt fort, unliebsamen Journalisten den Prozess zu machen: Am 19. Juli traf es Omar Radi. Wieder mussten Beobachter, was die Anklage angeht, in einen Abgrund schauen: Nach einem mehrmonatigen Verhandlungsmarathon wurde er wegen »Spionage« und »Vergewaltigung« zu sechs Jahren Haft verurteilt. Sein Mitstreiter Imad Stitou, der eigentlich vorhatte, Radi mit seiner Aussage zu entlasten, soll als angeblicher Komplize bei dem Sexualdelikt ein Jahr verbüßen. Ein früherer Mitarbeiter der niederländischen Botschaft, der den Spionagevorwurf widerlegen wollte, war nicht als Zeuge zugelassen worden.

Radi hatte schon im Visier der Behörden gestanden, bevor er im vergangenen Jahr im Juli festgenommen wurde. Er ist Mitbegründer der Website Le Desk und auch im Ausland bekannt für seine furchtlose Berichterstattung. Wegen einer Kurznachricht über den Schauprozess gegen die Sprecher der Protestbewegung Hirak Rif war er im März 2020 zu einer Gefängn...