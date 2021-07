Biden bombardiert Somalia

Die US-Streitkräfte haben ihren Luftkrieg gegen die somalische Islamistenmiliz Al-Schabab wieder aufgenommen. Am Dienstag der vergangenen Woche meldete das Pentagon einen Angriff in der Nähe der Stadt Gaalkacyo im Norden des Landes. Es war der erste direkte Militäreinsatz gegen Somalia, für den Präsident Joseph Biden verantwortlich war. Sein Vorgänger Donald Trump hatte das Land am Horn von Afrika noch im letzten Monat seiner Amtszeit sechs- oder siebenmal mit unbemannten Drohnen angreifen lassen – zuletzt am 19. Januar, einen Tag vor Bidens Vereidigung.

Ob der Schlag am 20. Juli mit einem Kampfflugzeug oder einer unbemannten Drohne durchgeführt worden war, ging aus der Mitteilung der Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Cindi King, nicht hervor. Die Bewertung der Folgen des Angriffs sei noch im Gange, sagte King, aber nach einer ersten Einschätzung der zuständigen Kommandostelle seien Zivilisten durch die Operation weder getötet noch verletzt worden....