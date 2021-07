Zum Inhalt dieser Ausgabe | Es lief alles rund André Dahlmeyer Einen wunderschönen guten Morgen! Wie erwartet wurden die Achtelfinals der Copa Libertadores zum Waterloo für die argentinischen Klubs. Sechs Teams waren noch dabei, nur eins kam weiter. Argentinien hatte während der Copa América – als einziges südamerikanisches Land – den Erstligabetrieb pausiert. Nun war man schlichtweg nicht eingespielt, nicht in Spiellaune und ohne jeglichen Rhythmus. Wie man weiß, kommt es nicht auf die Größe des mentalen Pimmels an, sondern auf die Technik – aber auch hier schwächelten die Gauchesken. Lediglich River Plate konnte sich mit einem 2:0-Sieg bei den Argentinos Juniors (zwei Einlochungen von Braian Romero) für die Viertelfinals qualifizieren. Dort treffen die Millonarios nun Mitte August auf den klaren Titelfavoriten Atlético Mineiro, der die Boca Juniors per Elferballern eliminierte. Chancenlos ist River aber nicht: Mit Marcelo »Napoleón« Gallardo haben sie zweifelsohne den aktuell immer noch besten südamerikanischen Trai...

