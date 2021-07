Fischer, Winterstein

»Ich bin die Fischer, und das ist die Band«, lautete das Auftrittslied der liebevoll »Vroni« genannten Veronika Fischer in den siebziger Jahren. Die Thüringerin, die an diesem Mittwoch 70 wird, entwickelte mit ihren Komponisten Franz Bartsch, Thomas Natschinski und Reinhard Lakomy einen ganz eigenen Sound, mit dem sie zum Publikumsliebling der DDR und zur Plattenmillionärin wurde. Nachdem sie die Republik 1981 verlassen hatte, fielen ihre Erfolge kleiner aus, aber sie behauptete sich doch, als ihr ihre Fans nach 1990 die Treue hielten.

Er stand noch an der Schwelle zur Weltraumfahrt und wäre am Sonntag 150 Jahre alt geworden. Eduard von Winterstein, in späten Jahren DDR-Nationalpreisträger, spielte seine letzte Filmrolle 1960 in dem Science-Fiction-Film »Der schweigende Stern«. Wenn er das gemischte Raumfahrerteam zum Start zur Venus verabschiedet, mahnt er als Kernphysiker, die Entdeckung anderer Planeten nur zu friedlichen Zwecken zu nutzen. Das war s...