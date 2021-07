Endlich mal wieder gewinnen

Neun Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl sind sich die Franzosen in einer Sache weitgehend einig: Keiner der Bewerber aus dem linken Parteienspektrum wird den amtierenden Staatschef Emmanuel Macron ablösen können. Die Kommunisten des PCF, Sozialdemokraten des PS, Grüne von den EELV und die sozialistische Bewegung La France insoumise (LFI) haben es wieder nicht geschafft, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen. Den zweiten, entscheidenden Wahldurchgang werden sie im April 2022 voraussichtlich nicht erreichen. Nach derzeitigem Stand der Dinge wird Macrons Gegner bei der Stichwahl entweder aus der bürgerlichen Rechten oder von den Faschisten kommen – Xavier Bertrand oder Marine Le Pen. Eine linke Bürgerinitiative will das verhindern. Sie sucht per Internet einen gemeinsamen Kandidaten. Ob prominent oder nicht: Jede Person kann nominiert werden.

So fiel bereits der Name der ehemaligen ­Justizministerin Christiane Taubira, die aus Fran­zösisc...