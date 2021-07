Auf Kosten der Armen

Während die Impfkampagne gegen das Coronavirus in den Ländern des globalen Nordens vorangeht, wütet die Pandemie in Ländern mit wenig Einkommen wie nie. Das geht aus einer Rede des UN-Nothilfekoordinators Ramesh Rajasingham hervor, aus der die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) am Montag (Ortszeit) zitierte. Demnach seien arme Länder in diesem Jahr viel härter von der Pandemie betroffen als im vergangenen.

Wie Rajasingham bei einer nichtöffentlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York erklärte, zeigen das die im Vergleich zu 2020 weitaus höheren Zahlen an nachgewiesenen Coronainfektionen sowie die wachsende Anzahl derjenigen, die mit oder an dem Virus sterben. Demnach verzeichneten drei Viertel der Staaten, die auf »humanitäre Hilfe« angewiesen seien, in diesem Jahr bereits mehr Fälle sowie Tote als im gesamten vergangenen Jahr. »Die Pandemie nimmt derzeit zwei unterschiedliche Wege – einen in der reichen und einen in der armen Welt –, die dur...