Zum Inhalt dieser Ausgabe | Streik abgesagt Vitesco: IG Metall Mitte hält Tarifpaket beim Autozulieferer für »vertretbar« Oliver Rast Nach zähem Ringen steht fest: Der thüringische Standort Mühlhausen des Automobilzulieferers Vitesco wird dichtgemacht. Nicht sofort, indes spätestens bis Ende 2024. Und der Betrieb im hessischen Bebra soll bis 2025 komplett umgemodelt werden. Vom eigenständigen Produktions- und Entwicklungsstandort zum Herstellungsbetrieb für Bauteile elektromobiler Antriebstechnik. Das ist das vorläufige Verhandlungsergebnis der IG Metall (IGM) Mitte in der finalen Gesprächsrunde mit der Spitze der Continental-Tochter, das am Montag bekannt wurde. Über den Abschluss werden die Gewerkschaftsmitglieder erst noch befinden müssen. Sowohl über den gemeinsamen Sozialtarifvertrag für beide Standorte, als auch über den separaten »Tarifvertrag Perspektiven Mühlhausen«. Die IG Metall rechtfertigt die Übereinkunft so: Von den etwa 1.000 Arbeitsplätzen werden rund 200 vernichtet. Ursprünglich wollte die Unternehmensführung die Hälfte der Belegschaft loswerden. »Der beabsichtigte Pers...

