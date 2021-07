»Die Tage nach dem Hungerstreik sind gefährlich«

Der Hungerstreik der sogenannten Sans-papiers, also der »Papierlosen«, in Brüssel soll nach gut 60 Tagen beendet worden sein. Sie haben ständigen Kontakt zu den Teilnehmenden. Wie ist der Stand?

Tatsächlich war am 21. Juli, dem belgischen Nationalfeiertag, überraschend die Meldung gekommen, der Hungerstreik der 475 »Papierlosen« sei beendet – was tatsächlich so nicht ganz richtig ist. Das Netzwerk »Union des Sans-papiers pour la Régularisation«, USPR, hat zwar einen Vorschlag der Regierung angenommen, aber bisher ist der Hungerstreik nur suspendiert. Er könne jederzeit wieder aufgenommen werden, so die USPR, falls die Regierung bestimmte Abmachungen nicht einhalte.

Wie lautet denn der gefundene Kompromiss?

Der aktuelle Vorschlag der belgischen Regierung ist unglaublich schwammig formuliert. Im belgischen Recht gibt es zwei Möglichkeiten, sich auf eine Aufenthaltserlaubnis zu bewerben: den Artikel »9ter« des Aufenthaltsgesetzes auf medizinischer und den Artik...