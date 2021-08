Kontrolle des Körpers

Die Frage des Widerstands ist ein altes Thema, gerade für Linke. In immer neuen historischen Konstellationen mussten immer neue Gruppen Techniken des Widerstands und der Selbstverteidigung erlernen; dabei bauten sie durchaus auf die Erfahrungen der vorangegangenen Generationen. Ebenso alt wie die Frage des Widerstands, insbesondere des gewaltsamen, sind die Fragen nach seinem Ziel und den Kriterien seines Erfolgs – genauso wie die nach den Organisationsformen und Kampftechniken. Diese sollen nicht nur zum Erfolg führen, sondern auch ein Umschlagen der praktizierten Gewalt auf die sie Praktizierenden verhindern. Diesen Problemen widmen sich die Kulturwissenschaftlerin Iris Därmann und die feministische Philosophin Elsa Dorlin in ihren aktuellen Büchern. Därmann legt in »Undienlichkeit. Gewaltgeschichte und politische Philosophie« den Schwerpunkt auf »passive« Formen des Widerstands, deren politische Relevanz sie gegen eine aktivistische Philosophietraditio...