Erfolge sind möglich

Oft ist es so: Die Macht des tarifpolitischen Gegners scheint übermächtig, ein offener betrieblicher Konflikt ein zu großes Wagnis. Und doch lohnt es sich, gegen Tarifflucht, Belegschaftsspaltung und Betriebsratsbekämpfung einzuschreiten. Auch wenn es mehrere Anläufe braucht. Wie im Fall der im Jahr 2009 outgesourcten therapeutischen Abteilung der Berliner Charité. Das zeigen engagierte Beschäftigte und Betriebsräte der »Charité Physiotherapie und Präventionszentrum GmbH (CPPZ)« in einem jüngst erschienenen Band mit dem Titel »Das Ende der Angst«. Während des jahrelangen Betriebskampfes hatten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen nicht nur Ängste und Zweifel überwunden, sondern schlussendlich triumphiert: Am 1. Januar 2020 kehrte die ausgegliederte CPPZ in die landeseigene Charité zurück.

Leicht war das nicht. Zumal die Klientel von Physiotherapeuten, Ergotherapeutinnen, Masseuren und Bademeisterinnen keine sonderlich arbeitskampferprobte ist. Die prekäre J...