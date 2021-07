Williger Abnehmer

Die Liste derjenigen, die mit der Software »Pegasus« des israelischen Unternehmens NSO ausspioniert wurden oder werden sollten, sorgt in Indien für heftige Diskussionen. Sie enthält die Namen hochrangiger Oppositionspolitiker und Beamter, prominenter Journalisten und Aktivisten.

Die indische Onlinezeitung The Wire war Teil der internationalen Medien­kooperation, die publik machte, dass Regierungen mit Hilfe von »Pegasus« Dissidenten überwachen. Die Regierung unter Ministerpräsident Narendra Modi von der rechten Bharatiya Janata Party (BJP) bestreitet, die Software in dieser Weise genutzt zu haben. Die Liste liest sich jedoch wie ein Who’s who der indischen Politik. Der bekannteste Name darauf ist Rahul Gandhi, das Gesicht der Kongresspartei, der größten Oppositionspartei des Landes. Daneben stehen Politiker von großen regionalen Oppositionsparteien just in denjenigen Bundesstaaten, in denen die nationalistische BJP in den vergangenen Jahren wichtige Wahlkä...