Solidarität mit politisch Verfolgten

Seit der jüngsten Hetzkampagne gegen Kuba versammeln sich überall im Land Menschen, um ihr Engagement für ein unabhängiges, sozialistisches Kuba zu bekräftigen. Unter den mehr als 100.000 Menschen, die am 17. Juli in der Hauptstadt Havanna demonstrierten, befand sich auch eine Verteidigerin der Revolution, die nicht in Kuba geboren und aufgewachsen ist: die Afroamerikanerin Assata Shakur. Am Vortag hatte sie ihren 74. Geburtstag gefeiert. Es war das 37. Mal, dass sie diesen Tag in Freiheit und in Sicherheit vor weiterer Verfolgung durch die rassistische US-Justiz begehen konnte. Seit 1984 lebt die frühere politische Gefangene in Kuba, wo sie politisches Asyl genießt. In den USA war sie zuvor sechs Jahre unter menschenunwürdigen Haft­bedingungen eingesperrt und von lebenslanger Haft bedroht gewesen.

