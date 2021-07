Der alltägliche Faschismus

Der erste Faschist wartete gleich am Bahnhof. Joseph Roth war gerade dem Zug entstiegen, schon bot sich ihm ein handfester Eindruck, wie es sich unter einem totalitären Regime lebt. Die Wahrnehmung ist nicht so verschieden von der, die Eric Ambler ein Jahrzehnt später in seinem großartigen Roman »Cause for Alarm« (1938; deutsch »Anlass zur Unruhe«) schildern sollte. Nur die Perspektive war eine andere: Amblers Romanheld ist auf der Flucht, Roth als Journalist aus eigenen Stücken unterwegs.

Die Kulisse aber ist dieselbe: Italien, eine faschistische Diktatur mitten in Europa. 21 Jahre hatte sie Bestand; rechnet man die Republik von Salò mit, kommen nochmal zwei obendrauf. Im Herbst 1928 schrieb Roth eine Reihe von Reisereportagen aus Italien für die Frankfurter Zeitung und fasste die Artikelserie später unter dem Titel »Das vierte Italien« zusammen. Eine deutliche Anspielung auf das Selbstverständnis des italienischen Faschismus: Italien als nach Mussolinis ...