Die Sirenen schweigen

Zwei der größeren Texte, die ­Walter Benjamin 1934, im ersten Jahr seines Pariser Exils fertigstellte, hätten kaum unterschiedlicher ausfallen können. Der erste Text beruht auf einem Vortrag im »Institut zum Studium des Faschismus« und trägt den Titel »Der ­Autor als Produzent«. Hier fasst Ben­jamin jene Einsichten zur Rolle der Literatur und zur Stellung der Schriftsteller zusammen, die er in den letzten Jahren der Weimarer Republik gewonnen hatte. Dabei geht es um politische Dichtung, die nicht nur die richtige Tendenz, sondern auch eine fortschrittliche literarische Technik aufzuweisen habe.

Wie radikal sich die Funktionsweise der Literatur verändert hatte, zeigt Benjamin am Beispiel Sergej Tretjakows, dessen Arbeit demonstriere, wie sehr sich alle literarischen Formen und Genres in einem »Umschmelzungs­prozess« befinden, der auch das Verhältnis von Autor und Publikum betrifft. Die Berufung auf das sogenannte Geistige lässt er auch dann nicht gelten, we...