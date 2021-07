Notstand wird durchfinanziert

Die Beschlüsse des Zentralbankrats der EZB am Donnerstag waren alles andere als spektakulär: Der Leitzins (zu dem sich Banken regulär Geld bei der EZB leihen können) bleibt bei null Prozent. Das Pandemienotprogramm (nach dem die EZB bis März nächsten Jahres Staats- und andere Anleihen im Nennwert von 1,85 Billionen Euro den Banken abkauft) wird unverändert fortgesetzt. Aber die Worte Christine Lagardes, der französischen Chefin der EZB, in der üblichen Pressekonferenz fanden Beachtung. Sie sagte, die Europäische Zentralbank habe aus früheren Fehlern gelernt und werde deshalb die laufende wirtschaftliche Erholung in der Euro-Zone nicht dadurch beschädigen, indem sie ihre Notstandsmaßnahmen zu früh beendet.

Welche Fehler sie meinte, sagte sie nicht. Aber es ist offensichtlich, dass sie die Fehler meinte, die die EZB unter ihrem Vorvorgänger Jean-Claude Trichet (ebenfalls ein Franzose) begangen hatte: Als die Finan...