Am Flaschenhals vorbei

Die iranische Regierung hat am Donnerstag am Golf von Oman ein neues Terminal für den Erdölexport eingeweiht. Es sei »ein großer und historischer Tag«, sagte Präsident Hassan Rohani in seiner Ansprache per Video. Denn die neuen Anlagen ermöglichen es dem Iran, Erdöl unter Umgehung der Straße von Hormus zu verschiffen. Die geostrategisch brisante Meerenge ist eine der wichtigsten Schiffahrtsrouten der Welt und könnte bei Konflikten schnell geschlossen werden. Es wurde eine rund 1.000 Kilometer lange Pipeline gebaut, die die großen Vorkommen im Nordwesten des Landes mit dem neu errichteten Terminal in der Provinz Sistan und Belutschistan im Süden verbindet. Nach ihren Anfangs- und Endpunkten wird die Leitung als Goreh-Dschask-Pipeline bezeichnet. Der Bau dauerte ungefähr zwei Jahre, die Gesamtkosten werden mit rund 2,2 Milliarden US-Dollar beziffert.

Das neue Terminal startete iranischen Presseberichten zufolge mit einer Förderkapazität von 300.000 Barrel pr...