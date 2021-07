Unvorbereitet wie nie

Es werden Olympische Spiele werden, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat – kein Sportfest, sondern bloß eine Begegnung der weltbesten Athleten in seelenloser Atmosphäre. Die Sportstätten in Tokio und den benachbarten Präfekturen sind für Zuschauer gesperrt. Die Hauptstadt befindet sich seit dem 12. Juli im vierten Notstand, eine Olympiastimmung mag nicht aufkommen. Selbst die Sponsoren bekommen kalte Füße. Am Montag gab Toyota bekannt, auf die Ausstrahlung von TV-Spots mit Olympiabezug zu verzichten. Die Kritik, die Sommerspiele könnten zu einem sogenannten Superspreader-Event werden, schade – so die Toyota-Verantwortlichen – dem Ruf des Autobauers. Die einzige Reaktion auf die schlechte Stimmung, zu der Premierminister Yoshihide Suga fähig ist, sind seine immergleichen Worte, die er wie ein Mantra vorbetet: »Wir werden sichere und geschützte Spiele durchführen.«

Obwohl die Pandemie nun schon seit eineinhalb Jahren grassiert, ist Japan auf Olympia nicht...