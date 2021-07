Feministische Netzpolitik im Kapitalismus

Im Internet nehmen sexistische Hasskommentare, Cyberstalking und -mobbing gegen Frauen zu. Diese Form der Frauenfeindlichkeit sehen Wissenschaftlerinnen als Gefahr für die Demokratie an und thematisieren digitale Gewalt, Überwachung und Kontrolle, Algorithmen sowie künstliche Intelligenzen. Das Internet betrifft wichtige Lebensbereiche; Bildungsprozesse und auch die Verwaltung werden zunehmend digitalisiert. »Wenn Frauen aus dem Netz vertrieben werden, können sie an demokratischen Prozessen kaum mehr teilhaben«, erklärte Francesca Schmidt, Vorstehende des Vereins für feministische Netzpolitik »Netzforma«, am Dienstag gegenüber junge Welt.

Allerdings werde in dem Bereich juristisch und politisch kaum reguliert. Daher wird immer häufiger darüber debattiert, ob Internet ein »Safe Space«, also ein sicherer Raum sein kann – frei von Sexismus und Diskriminierung. Beispielhaft für existierende Problematiken steht die Wikipedia, oft als »das Lexikon« im Internet b...