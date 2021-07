Kulturkampf an der Ostsee

Mal eben an die Ostsee, die Düne rauf, die Hose aus und rein ins Wasser: Wenn es nur so einfach wäre! Wer für einen Abstecher ans Meer möchte, sollte Badehose und Bikini einpacken, denn die Anhänger der Freien Körperkultur haben es in diesem Sommer besonders schwer.

Zwar scheint sich unter den älteren Mitbürgern die Abneigung gegen Bade­kleidung beharrlich zu halten. Und auch urbane Freigeister entdecken immer mehr die Freude am unverhüllten Badespaß. Doch vor allem den westdeutschen und internationalen Badegästen ist der Anblick von nackter Haut außerhalb der Pornokanäle offenbar ein Graus. Deshalb wurden die FKK-Strände seit der »Wende« immer kleiner und dabei an den steinigen Rand vom Strand verbannt. Denn wer will schon irgendeinen Nackedei auf dem Urlaubsfoto vom Leuchtturm haben?

Die Coronapause haben viele Badeorte genutzt, um ihre Strandordnung zu überarbeiten, und dabei den FKK-­Bereic...