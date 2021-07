Die kalte Schulter

Mehrere tausend Menschen haben am Mittwoch an einer Reihe von Protestaktionen und Mahnwachen teilgenommen, die in über 80 bundesdeutschen Städten anlässlich des Internationalen Gedenktages für verstorbene Drogengebraucherinnen und -gebraucher stattgefunden haben. Der Gedenktag war erstmalig 1998 begangen worden und geht zurück auf das Engagement der Mutter des am 21. Juli 1994 in Gladbeck verstorbenen jungen Drogenkonsumenten Ingo Marten.

Mit insgesamt 1.581 Drogentodesfällen wurde im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik die höchste Zahl seit 20 Jahren verzeichnet. Um solche Todesfälle zukünftig zu verhindern, sprachen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gedenkaktionen in diesem Jahr einmal mehr für eine Entkriminalisierung des Drogenkonsums sowie den Ausbau niedrigschwelliger Hilfen aus. Bisher scheitern jedoch einfache Maßnahmen am nicht vorhandenen Umsetzungswillen der etablierten Politik. So fehlen etwa die flächendeckende Einführung öffentli...