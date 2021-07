Der Ankläger

Am frühen Abend des 6. Juli wurde der investigative Kriminalreporter und Fernsehmoderator Peter Rudolf de Vries im Zentrum von Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen. Über eine Woche rang der 64jährige im Krankenhaus mit dem ­Tode, am 15. Juli verlor er den Kampf.

Die Hintergründe der Tat sind zwar längst nicht klar, aber die meisten vermuten die organisierte Kriminalität hinter dem Mord. Zwei Männer wurden noch am selben Tag festgenommen. Am Montag ist ihre Untersuchungshaft um drei Monate verlängert worden. Die beiden Verdächtigen sollen in Verbindung mit Ridouan Taghi stehen, dem vermeintlichen Kopf eines international vernetzten Drogenkartells in den Niederlanden, das für zahlreiche Morde verantwortlich sein soll. Taghi wurde in Dubai verhaftet und im Dezember 2019 unter strengen Sicherheitsvorkehrungen an die Niederlande ausgeliefert.

Der »Marengo-Prozess« gegen ­Taghi und 16 andere Mitangeklagte findet seit zwei Jahren in Amsterdam statt. Der A...