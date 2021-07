Mitsotakis’ Saat geht auf

Die rechtskonservative griechische Regierung muss sich gegen Impfverweigerer wehren, die vor nicht allzu langer Zeit als treue Anhänger der Partei des Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis galten. Als dessen Vorgänger, der linke Premier Alexis Tsipras, und dessen von der Partei Syriza getragene Parlamentsmehrheit am 25. Januar 2019 mit der Zustimmung zum sogenannten Prespa-Abkommen den Namensstreit mit dem Nachbarn Nordmazedonien beendeten, waren Mitsotakis und die Abgeordneten seiner Nea Dimokratia (ND) dagegen. Ihre nationalistisch-reaktionären Freunde von damals – Kirchenfürsten ebenso wie Faschisten der inzwischen verbotenen Formation »Chrysi Avgi« (CA) – sind zu verbissenen Gegnern der von Mitsotakis verordneten Anticovidmaßnahmen geworden. Der rechte Regierungschef »erntet, was er gesät hat«, urteilte zu Wochenbeginn die unabhängige Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn).

In der Tat hatte Mitsotakis wohl, bevor er einige Monate später...