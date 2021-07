Rufe nach Klimaschutz

Die Flutkatastrophe in Teilen der BRD hat Rufe nach mehr Klimaschutz laut werden lassen. Aktivisten von »Fridays for Future« (FFF) fordern nun von der Bundesregierung Taten, um die Erderwärmung abzumildern. Seit Jahrzehnten verhalte die sich so, als könne die Klimakrise Deutschland kaum etwas anhaben, erklärte die FFF-Sprecherin Luisa Neubauer am Mittwoch gegenüber dpa. Die Flutkatastrophe sei nicht nur ein großes Unglück, sie sei »auch Konsequenz der politischen Weigerung, wissenschaftliche Warnungen ernst zu nehmen«. Die Bundesregierung müsse »echte Pläne« vorlegen, mit denen die Erderwärmung gestoppt und die Menschen besser geschützt werden könnten.

Neubauers Argumentation wird von Wissenschaftlern des Deutschen Klima-Konsortiums (DKK) e. V. gestützt. Astrid Kiendler-Scharr, Atmosphärenforscherin und Leiterin des Instituts für Energie- und Klimaforschung am Forschungszentrum Jülich, erklärte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des DKK: »Die Auswirkung...