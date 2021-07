Da war mehr drin

Einen wunderschönen guten Morgen! In Südamerika wurden dieser Tage die Achtelfinalhinspiele der Copa Libertadores und Copa Sudamericana gekickt. In der Libertadores dominieren die brasilianischen und argentinischen Teams. Je sechs sind noch dabei. Gremio hatte die Playoffs zur Gruppenphase nicht überstanden, und der FC Santos war in der Gruppe am Barcelona Sporting Club (Guayaquil) und Boca Juniors gescheitert. Immerhin konnten sich die »Heiligen« dank des besseren Torverhältnisses gegen Club The Strongest (La Paz) durchsetzen und wurden so in die Sudamericana umgeparkt. Die Mannschaften aus Uruguay, Kolumbien, Venezuela, Bolivien und Peru sind raus.

Erneut erzielten die Brasucas exzellente Resultate, mit Ausnahme des FC São Paulo, der zu Hause im Morumbi-Stadion nur 1:1 gegen Racing Club spielte. Beide Teams trafen schon in der Gruppe aufeinander. Damals war den Paulistas gegen Racing kein einziges Tor gelungen. Der Traditionsklub aus São Paulo schwächelt...