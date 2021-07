Wer ist Hanna?

Die 16jährige Hanna ist von ihrem Vater, einem Ex-CIA-Agenten, abgeschieden von der Außenwelt in der Wildnis zu einer Kampfmaschine gemacht worden. Sie weiß, dass Marissa Wiegler, die Todfeindin ihres Vaters, ihr nach dem Leben trachtet, und will ihr zuvorkommen. USA/GB/D 2011. Ein Actionmärchen oder eine Art Bildungssverfilmung? Jedenfalls zieht einen der Film in den Bann.

Kabel 1, 20.15 Uhr

Die Curevac-Story

Ist das Rennen um die Coronaimpfstoffe gelaufen? Weltweit drängen Firmen auf den Markt, doch wo bleibt der mRNA-Impfstoff von Curevac? Ist die Tübinger Firma abgehängt, oder kann sie noch durchstarten, bevor ihr Impfstoff zum Ladenhüter wird? Während das andere Vakzin aus dem Südwesten, Comirnaty von Biontech, bereits seit 2020 eingesetzt wird, gab es das von Curevac im Mai 2021 weiter nicht.

SWR, 20.15 Uhr

Auslandsjournal – Die Doku

Die Rückkehr der Taliban

