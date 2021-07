Dymna, Siebenschuh, Mathieu

Als sie 1972 ihren ersten deutschsprachigen Film »Aus dem Leben eines Taugenichts« drehte, in dem sie mit Hannelore Elsner und Christel Bodenstein zu dem Reigen der schönen Frauen zählte, die dem Helden Dean Reed verfielen, hieß sie noch Anna Dziadyk. Als der Film dann herauskam, hatte die 22jährige bereits ihre große Liebe Wieslaw Dymny geheiratet und hieß nun Anna Dymna. Doch als dann 1978 der nächste Defa-Film »Anton der Zauberer« mit ihr und Ulrich Thein Premiere feierte, war ihr Mann mit 42 den Herztod gestorben. Anna Dymna, Star vieler polnischer und ungarischer Filme, feierte am Dienstag ihren 70. Geburtstag und gehört nach wie vor zum kulturellen Leben in Kraków, wie sie auch in Film- und Fernsehrollen...