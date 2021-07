Verrohung und Falschnachrichten

Nach einer Analyse von Medienberichten über die aktuellen Vorgänge in Kuba warnen Soziologen, Wissenschaftler und Mediziner vor verrohenden Auswirkungen global inszenierter Fake-News-Kampagnen auf die Gesellschaft auch in anderen Teilen der Welt. Der im spanischen Exil lebende chilenische Soziologe Marcos Roberto Roitman Rosenmann beschrieb dazu am Donnerstag in der Onlinezeitung Clarín de Chile, wie westliche Medien die US-Blockade als Ursache für die Proteste auf der Insel weitgehend ausblenden.

Dabei hatte die US-Regierung 1960 als Ziel der Blockade vorgegeben, Kubas »Wirtschaft zu schwächen und dem Land Geld und Versorgung zu rauben, um Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung hervorzurufen«. Nachdem das über 60 Jahre lang nicht gelungen ist, hoffen die Gegner des alternativen kubanischen Systems, ihr Ziel wegen der zusätzlichen Belastungen des Landes in der Coronapandemie jetzt erreichen zu können. In dieser Situation sei sich »der Westen heut...